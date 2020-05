Inchiesta su Irene Pivetti: la Guardia di Finanza sequestra 250mila mascherine

Irene Pivetti è accusata di aver importato mascherine contraffatte e di averlo fatto in regime di esenzione IVA sfruttando un maxiordine della Protezione Civile. Il procuratore Ubaldo Pelosi, nei giorni scorsi, ha disposto il blocco dei conti della società oltre ad una perquisizione negli uffici dell'azienda (leggi QUI).

L'attività investigativa è scattata dal sequestro di una fornitura di mascherine ad una farmacia di Savona (leggi QUI): l'indagine ha così condotto alla Only Italia, società che ha importato i dispositivi di protezione e che è attualmente oggetto di accertamenti non solo della Procura di Savona, ma anche di quelle di Roma e Siracusa.

Da Roma si starebbe monitorando in particolare la fornitura alla Protezione civile, poi bloccata, di 10 milioni di mascherine del tipo FFP2 per la cifra di 23 milioni di euro. Regione Toscana ha invece aperto un contenzioso amministrativo nei confronti della società di Irene Pivetti: l'ente strumentale per gli acquisti in sanità della Toscana ha acquistato, per 547.500 euro, 150mila mascherine tipo FFP2 che però non sono stati messe a disposizione della popolazione poiché prive di certificazione.