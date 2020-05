Vigili del fuoco in azione nel pomeriggio odierno, intorno alle 18.30, in seguito alla segnalazione di un principio di incendio ai danni di un'auto nei pressi del supermercato "Eurospin" sulla via Aurelia a Loano (nella zona di levante del paese).

Le fiamme sono state prontamente neutralizzate e non si segnalano persone ferite o intossicate. Sul posto presente inoltre la polizia locale loanese.