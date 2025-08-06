Ponte sul torrente Segno a Vado, le fasi finali dei lavori sono state posticipate a dopo Ferragosto

Le fasi finali dei lavori, montaggio dei carter, delle passerelle pedonali e dell’illuminazione pubblica sul nuovo ponte sul torrente Segno sull'Aurelia a Vado Ligure, saranno posticipate a dopo Ferragosto.

Questa scelta è stata condivisa dal Comune con Anas, per agevolare i flussi di traffico.

Le operazioni rimandate riguardano il fissaggio di carter estetici, l'installazione di passerelle e rampe disabili, la posa dell’illuminazione e le finiture finali.

"Grazie per la collaborazione e la comprensione" dicono dal Comune di Vado.

Lo scorso 11 luglio dopo 9 mesi di lavoro e di attesa dei cittadini era stato inaugurato il nuovo ponte.

Le lavorazioni eseguite avevano riguardato la demolizione del preesistente ponte e la ricostruzione del nuovo ad una campata unica. L’opera è costituita da due spalle e un impalcato metallico, senza appoggi intermedi, per una lunghezza di circa 34 metri.

La nuova opera comprende anche un impalcato metallico a via inferiore costituito da due travi principali dove sono previste passerelle di circa 1.50 m di larghezza, per garantire il passaggio pedonale.

Per lo svolgimento dei lavori era stata necessaria la chiusura totale al traffico dell'Aurelia in corrispondenza del Ponte, ed una contestuale deviazione del traffico su viabilità alternativa.

L'investimento complessivo per la realizzazione dei lavori è stato di 3.1 milioni di euro.

Le ultime fasi lavorative del nuovo ponte riguardano quindi il completamento delle passerelle pedonali e delle rampe per disabili, nonché l’installazione e il ripristino degli arredi stradali e il rivestimento delle travi con carter colorato.