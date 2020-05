E' ripartito questa mattina ad Albisola Superiore il mercato settimanale del mercoledì in piazza dei Mille e nelle vie limitrofe con gli operatori del settore alimentare, florovivaistico e di abbigliamento per bambini.

E' stato riorganizzato in base al rispetto delle misure di distanziamento tra i banchi e i cordoli per non avvicinarsi troppo agli stessi.

"Si raccomanda alla cittadinanza di mantenere le distanze e indossare la mascherina" spiega l'assessore Luca Ottonello.