Smart working 4.0 al tempo del Covid: come far ripartire le imprese con il digitale

La Camera di Commercio Riviere di Liguria organizza, a cura del proprio PID - Punto Impresa Digitale -, un evento gratuito dal titolo “Smart working e telelavoro, strumenti e metodi per sviluppare il proprio business online per poter ripensare al futuro”.

L'incontro si svolgerà in diretta streaming venerdì 8 maggio 2020 alle 10,30. Per partecipare è necessario iscriversi via email a digitalpromoter@rivlig.camcom.it. L’iniziativa formativa è rivolta a chi vuole sviluppare competenze digitali e approfondire la conoscenza delle opportunità offerte della Rete.

Questo il programma del webinar: 10:15 accesso alla Virtual Room e registrazione partecipanti; 10:30 Saluti istituzionali ed introduzione Camera di Commercio Riviere di Liguria; 10:40 Smart Working e Telelavoro: strumenti e App per business ed ufficio digitale Costruisci la tua presenza online: quali azioni intraprendere per essere visibili sul web? A cura di Simone Intermite Digital Promoter PID – Punto Impresa Digitale, giornalista e Social Media Strategist con esperienza nel settore della comunicazione aziendale e delle relazioni pubbliche; 11:40 Anticipazioni Bando Voucher 2020: opportunità per e-commerce e smart working; 11:50 Dibattito e conclusioni.

Alla fine dell’evento sarà possibile mettersi in contatto con un Digital Promoter per analizzare gli strumenti digitali per “fare impresa” messi a disposizione dalla CCIAA Riviere di Liguria, mappare il livello di maturità digitale, attivare il servizio di mentoring gratuito e condividere le agevolazioni a favore degli investimenti per l’innovazione e la competitività delle PMI di tutti i settori economici.