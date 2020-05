Spotorno, sono 19 gli ospiti dell'Opera Pia "Siccardi-Berninzoni" positivi al Covid-19

Sono in totale 19 gli ospiti dell'Opera Pia "Siccardi-Berninzoni" di Spotorno attualmente positivi al Covid-19, di cui 5 ricoverati in ospedale.

Tornano quindi a crescere i numeri del contagio nella residenza protetta spotornese , dove oltre agli ospiti vi sono anche 5 operatori con sintomi che proseguono nel percorso di isolamento obbligatorio presso il proprio domicilio, in attesa di test.

Lo ha comunicato ieri sera attraverso il proprio bollettino quotidiano sul suo profilo Facebook il sindaco mattia Fiorini, che spiega: "Stazionaria la situazione per i quattro ospiti della RP ricoverati in ospedale e positivi al Covid19. In giornata un altro ospite, di quelli già in osservazione in struttura, viene inviato in pronto soccorso. Sono cinque quindi ad oggi (ieri per chi legge, ndr) gli ospiti ricoverati in ospedale e con tampone positivo".

Alcuni ospiti con sintomi sono tenuti in osservazione in struttura ed ieri sono arrivati i risultati dei tamponi effettuati: "Su 59 ospiti totali, 19 sono i positivi al Covid-19 e 40 sono i negativi. I familiari dei 19 ospiti positivi (5 dei quali sono gli ospiti già ricoverati) sono stati informati dalla struttura appena ricevuti gli esiti. Su questo dato si stanno rimodulando gli isolamenti interni in modo da poter continuare a seguire con la massima attenzione i pazienti positivi e poter riprendere un minimo di libertà di movimento per i 40 ospiti negativi al coronavirus (ora cautelativamente in isolamento nelle proprie stanze), tutto in ottemperanza alle procedure di Regione Liguria ed Alisa ed alle dovute cautele ulteriori che si renderanno necessarie".

Per tutti gli operatori che rimangono in servizio gli esami sierologici hanno dato esito negativo.