Noli: gli amministratori incontrano i cittadini su Facebook

Un'iniziativa decisamente moderna ed innovativa per gli standard della provincia di Savona: domani, sabato 9 maggio, dalle 17 alle 19 sindaco e amministratori incontreranno i concittadini con una diretta video sulla pagina https://www.facebook.com/Comune-di-Noli-Ufficio-Turismo-134408256923274/

Spiega a tal proposito il Primo cittadino Lucio Fossati: "Ad inizio anno, come da nostro programma elettorale, avevamo previsto una serie di incontri pubblici proprio per rapportarci periodicamente con i concittadini, non solo per affrontare e discutere le varie problematiche ma anche e soprattutto per individuare e condividere soluzioni, idee, iniziative etc. Dal bilancio partecipato ai progetti per cultura, turismo, ambiente, sociale.