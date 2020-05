Tovo San Giacomo, ripresi i lavori in via Folchi a Bardino Vecchio (FOTO)

I lavori in via Folchi, resosi necessari a causa dell’alluvione di fine novembre, dopo l’interruzione dovuta all’emergenza epidemiologica del Covid-19, sono ripresi con intensità. Lo comunica in una nota il sindaco di Tovo San Giacomo Alessandro Oddo.

"Le palificazioni ed i cordoli a valle con le relative barriere di protezione, come le primarie opere stradali, erano già terminati ai primi marzo: in questi giorni si sta invece lavorando alla nuova canalizzazione delle acque piovane con nuove griglie di raccolta ed il rifacimento delle cunette che eviteranno così il ruscellamento incontrollato lungo il versante".

"In questa fase sono stati inoltre realizzati nuovi muri in pietra di sostegno lungo la strada e soprattutto si sta posizionando, nel tratto interessato dai lavori, una tubazione per la futura nuova condotta fognaria per la quale è stato richiesto il finanziamento al gestore del servizio idrico integrato".

"Al termine di tutte queste lavorazioni si procederà con l'asfaltatura ed al ripristino della pubblica illuminazione rendendo così vi a Folchi pienamente percorribile" conclude il primo cittadino.