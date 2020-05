Cancellata l'adunata nazionale, gli alpini cercano un'alternativa. Vaccarezza: "Non basta un flash mob"

Continua quindi: "Nell’approssimarsi della data scelta, la sede nazionale ha ricevuto da alcune sezioni e da alcuni soci una serie di proposte per promuovere iniziative che ricordino simbolicamente l’evento. Tra queste non mancano quelle più “social”, come un flash-mob sui balconi di casa cantando il "33", o quelle più “cerimoniali”, come un alzabandiera in contemporanea in tutti i Gruppi davanti ai monumenti ai Caduti cittadini".

"Ho sempre portato molto rispetto per il Corpo degli Alpini - afferma il capogruppo di 'Cambiamo!' -. Sono presente a moltissimi eventi che le sezioni e i gruppi organizzano nella mia regione ma anche oltre i confini liguri. Loro sono i nostri pilastri, testimoni della memoria storica dell'Italia. Ma vedete, il senso degli incontri Alpini merita un impegno e una serietà che travalichino qualunque iniziativa, per buone che siano le intenzioni dei proponenti. Chi li frequenta lo sa: alla base di tutto sono forti gli elementi di testimonianza, ricordo e riconoscenza, soprattutto ora che molti di loro sono andati avanti proprio a causa del virus contro cui si sono battuti".