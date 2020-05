Frate Ave Maria da Pogli di Ortovero protagonista in TV di una "Indagine ai confini del Sacro"

“La cecità è stata la grazia più grande che il Signore potesse farmi. Perché mi ha permesso di vedere la vera essenza della vita”. Queste erano parole che Frate Ave Maria da Pogli di Ortovero amava ripetere ai suoi fedeli. Queste e molte altre sue affermazioni sono state al centro del programma televisivo “Indagine ai confini del Sacro”, in onda su TV2000 nel primo pomeriggio di sabato scorso, 9 febbraio.

Una puntata quindi interamente dedicata al Frate di Ortovero, nella programmazione di questo interessante contenitore di approfondimento in onda sul canale cattolico del digitale terrestre.

I giornalisti e i conduttori di TV2000 hanno ripercorso i luoghi nei quali Frate Ave Maria ha vissuto la sua infanzia, la sua crescita tormentata dopo l’incidente (un colpo di fucile che lo rese non vedente) e poi l’esercizio della sua fede religiosa. Il tutto punteggiato da testimonianze di chi ne ha studiato la vita e le opere, ma anche di chi ebbe la fortuna di conoscerlo personalmente.

Cesare Pisano nacque a Ortovero il 24 febbraio del 1900. Era solo dodicenne quando, giocando con un gruppo di amici suoi più o meno coetanei, fu testimone del ritrovamento di un fucile abbandonato. Nessuno poteva immaginare che l’arma fosse carica e così, mentre i ragazzi la maneggiavano incuriositi, partì un colpo, che colpì al volto il giovane Cesare.

Il giovane perse la vista e, come raccontato nello stesso documentario prodotto da TV2000, iniziarono da quel momento anni di sbandamento, caratterizzati da un atteggiamento iroso e blasfemo.

Fu all’istituto per ciechi “Davide Chiossone” di Genova, dove avvenne l’incontro con Suor Teresa, che Cesare Pisano ritrovò la sua Fede cristiana, poi culminata nell’avvicinamento all’istituto Don Orione.

Dopo una vita trascorsa all’Eremo di Sant’Alberto di Butrio, in provincia di Pavia, Cesare Pisano, che aveva abbandonato il proprio nome secolare all’ingresso in convento per abbracciare il nome di Frate Ave Maria, morì a Voghera nel 1964. Oggi il nome del Venerabile Frate Ave Maria è in attesa del completamento del processo di beatificazione.

Ecco qui di seguito “Indagine ai confini del Sacro”, episodio del 9 maggio, dal canale ufficiale Youtube di TV2000: