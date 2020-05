Cairo, mascherina obbligatoria nel centro storico: l'ordinanza del sindaco

Mascherina obbligatorio all'interno del centro storico di Cairo Montenotte. L'ordinanza è stata firmata nella giornata odierna dal sindaco Paolo Lambertini.

Nel dettaglio: l'uso della mascherina protettiva, o di altro sistema di protezione della bocca e del naso, qualora non fosse stato possibile reperirne una (foulard, sciarpe e simili) è obbligatorio all'interno del centro storico delimitato dal seguente perimetro: corso Mazzini (lungo Bormida lato Lea), corso Italia (via prospiciente il comune e Porta Soprana) e corso Verdese (via che da San Rocco conduce ai giardini pubblici). Piazza della Vittoria è esclusa.

L'obbligo vale sia all'esterno che all'interno degli esercizi commerciali e simili. L'ordinanza sarà valida fino al 31 maggio compreso, salvo possibilità di proroga.