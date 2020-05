Il Movimento delle Saracinesche - spiega in una nota - insieme alle associazioni collaboranti, comunica che questa mattina è stata inviata una lettera al governatore della Regione Liguria, chiedendo espressamente un incontro al fine di prendere in considerazione la nostra proposta, suddivisa in dieci punti.

Se non si otterrà positivo riscontro, il MoSa è pronto a scendere in piazza per dare vita ad una manifestazione pacifica di protesta (Pagina Facebook).