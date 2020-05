Scarti vegetali: le nuove modalità di conferimento a Cengio

A seguito di conferimenti anomali nel cassone scarrabile adibito alla raccolta degli scarti vegetali, sia per quantità che per tipologia, e considerato che l'aumento quantitativo del materiale conferito e la non conformità dello stesso stanno generando costi di smaltimento troppo elevati, gravanti in modo improprio sul bilancio comunale e di conseguenza sui cittadini, il sindaco di Cengio Francesco Dotta, con ordinanza n. 15/2020 del 11 maggio 2020, ha regolamentato le modalità di conferimento degli scarti vegetali con conseguenti sanzioni per tutti coloro i quali violino tali regole.

Nello specifico: il conferimento degli scarti vegetali è consentito solamente nel cassone scarrabile posizionato nel piazzale sterrato ubicato tra Via Volta e Rio Rocchetta.