Cengio piange la scomparsa dell'ex vice sindaco Renzo Faccio

Lutto nella comunità di Cengio. Questa mattina è mancato nella sua casa all'età di 71 anni Renzo Faccio. Dal 2004 al 2018 membro dell'amministrazione comunale.

Prima per due mandati nella 'squadra' del sindaco Enzo Bilia e poi nella giunta guidata dall'ex primo cittadino Sergio Marenco, come vice sindaco e assessore ai Lavori Pubblici. Molto impegnato nel sociale. Assieme alla moglie gestiva i centri anziani e organizzava per loro (tutti i venerdì) la tombola.

"Cengio perde una persone che ha fatto tanto per il paese - ricorda con un pizzico di commozione l'ex primo cittadino Marenco - Renzo era sempre disponibile con tutti. Con la sua moto girava per tutto il paese. Ha sempre seguito i lavori in prima persona. Non esitava mai nel tirarsi su le maniche quando era necessario. Puntuale e preciso. Rimarrà nel cuore di tutto il paese".