Sicurezza sulle spiagge a Savona, Remigio (Lega): "Venga ripristinato il servizio della Squadra Mare della Questura"

Un'interpellanza da presentare nel prossimo consiglio comunale sul ripristino della Squadra Mare dell'UPGSP (Squadra Volante) della Questura di Savona.

Questa la richiesta del consigliere comunale della Lega e presidente della seconda commissione consiliare Alfredo Remigio che, in vista della riapertura degli stabilimenti balneari, ha dato vita alla proposta per mettere in sicurezza in mare attraverso il pattugliamento.

"Il servizio della Squadra Mare della locale Questura di Savona sul litorale stesso in materia di sorveglianza, monitoraggio, prevenzione e contrasto a qualsiasi reato che si verifichi sul demanio o in mare è stato sospeso, come ha specificato il consigliere leghista, dal Ministero dell'Interno alla fine del 2019 senza un ovvio o ragionevole motivo e che tale opera era prestata da quattro agenti appartenenti alla Polizia di Stato con relative moto d'acqua".

"La Squadra Mare è assolutamente indispensabile per il monitoraggio della costa e della sicurezza dei bagnanti, in quanto paragonabile al Poliziotto di Quartiere o a una normale volante della Polizia di Stato" specifica Remigio nell'interpellanza richiedendo al sindaco di Savona Ilaria Caprioglio di farsi da portavoce alle autorità competente per far sì che il servizio venga riattivato.