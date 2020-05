Savona, spuntano i cartelli di divieto di sosta nelle vie del mercato del lunedì

Si svolgerà un incontro domani in comune a Savona tra il sindaco Caprioglio, l'assessore al commercio Maria Zunato e gli operatori commerciali del mercato del lunedì, ma nel frattempo già da questa sera sono stati posizionati i cartelli di divieto di sosta in via Montenotte, via Guidobono, via Verzellino, via Astengo e Piazza del Popolo per lunedì 18 maggio dalle 6 fino a determinate esigenze.

Dovrebbe quindi ritornare alla normalità il mercato cittadino dopo che nelle ultime due settimane era stato posizionato, solo per i banchi alimentari e i fioristi, in via Monti e via Brusco oltre a Piazza del Popolo.

Spazio quindi probabilmente anche a tutti i restanti operatori mercatali ai quali sicuramente verrà chiesto, come già avvenuto gli ultimi due lunedì, di osservare alcune disposizioni per lo svolgimento per limitare il contagio da Covid19. "Stiamo ragionando ancora su alcuni dettagli - spiega l'assessore Zunato - domani faremo il punto della situazione con i commercianti e valuteremo tutte le norme da seguire". Verrà chiesto il mantenimento della distanza minima, tra un banco e l’altro, prevista nella collocazione del mercato, con chiusura con nastro bianco e rosso dei relativi corridoi e, per i banchi sarà probabile la distanza di almeno 1,50 metri. Sarà obbligatorio il mantenimento di almeno un metro di distanza sociale tra operatori e clienti e fra clienti e ad ogni titolare di concessione dovrà segnare a terra – con gesso non indelebile - davanti al proprio banco, due/tre quadrati utili per i clienti in attesa di essere serviti. Sarà obbligatorio l'utilizzo della mascherina protettiva e i guanti per gli operatori e per i clienti oltre all'esposizione di un cartello, in ogni banco, ben visibile con le prescrizioni dell'ordinanza- Inoltre sarà indispensabile mettere a disposizione della clientela un distributore di ticket elimina code per ogni banco e obbligatorio mettere un contenitore di disinfettante per le mani. Ogni operatore del mercato nell’area antistante la propria attività commerciale deve evitare che si creino assembramenti.