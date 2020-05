Ad Albenga si è svolta la prima seduta del Consiglio Comunale dei Ragazzi

Sono solo dispiaciuto che questa grave emergenza sanitaria, ci abbia impedito di incontrarci in sala consigliare e di lavorare insieme di persona. Un grande ringraziamento va al Comune di Albenga, in particolare al sindaco Riccardo Tomatis e al consigliere Vincenzo Munì, che si è occupato personalmente delle nostre elezioni. Ringrazio il nostro Dirigente Scolastico Mosè Laurenzano, tutti gli insegnanti ed in particolare il professor Roberto Avogadro ci ha guidati e ci guiderà, in questo percorso, indicandoci le modalità e le regole da seguire. Ringrazio anche i ragazzi che si sono messi in gioco candidandosi nelle tre liste e in particolare i candidati sindaci Marco e Rachele e tutti i quelli che hanno espresso il loro voto, ma soprattutto gli alunni che ci hanno dato la loro preferenza.