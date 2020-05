"Aiutiamo Marley e la sua 'mamma'": l'appello lanciato dall'Accademia Kronos Val Bormida

L'Accademia Kronos - sezione Val Bormida scende in campo per aiutare "Marley" e la sua padrona.

"Marley è una bellissima cagnolona di 11 anni, qualche giorno fa non si è sentita bene. Purtroppo aveva una piometra ed è stata operata di urgenza. È andato tutto bene ma c'è da saldare il conto della clinica che l'ha operata che è di 475 euro - spiegano dall'Accademia Kronos - Purtroppo, per il periodo complicato, la sua proprietaria è in forte difficoltà economica, da mesi non prende stipendio e non riesce a saldare la clinica. Noi di AK Valbormida vogliamo provare ad aiutare Marley e la sua "mamma". Ci date una mano?".

"Abbiamo messo la Postepay dell'associazione, potete versare la cifra che volete donare da qualsiasi tabacchino scrivendo "causale Marley". Per info potete contattarci al 3477706179. Ringraziamo tutti quelli che vorranno dare una zampa a Marley" concludono dall'Accademia Kronos.