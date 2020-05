Ad Albenga e Alassio sale l'attesa per il post lockdown: locali e turisti 'friggono' per il ritorno alla semilibertà (FOTO)

I pochi turisti presenti ad Albenga ed Alassio, unitamente anche ai locali, in questa domenica "friggevano" per respirare finalmente l'aria di semilibertà che inizia domani 18 maggio: godersi il sole, entrare nei negozi per fare shopping, prendere l'aperitivo, mangiarsi, seduti e serviti, una pizza o un piatto di spaghetti, sebbene occorra essere distanziati.

La voglia di rivivere è molto sentita. Parimenti anche per i fedeli che desiderano presenziare alle funzioni religiose: "Domani - ha dichiarato il vescovo Borghetti - si inizierà a celebrare le funzioni religiose rispettando i protocolli disposti dal Governo, Io celebrerò la prima Messa (solenne) in San Michele ad Albenga, dopo questo lungo periodo di lockdown, il giorno di Pentecoste, domenica 31 maggio".