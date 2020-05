Emergenza Coronavirus, la rete di Confcommercio ha funzionato anche senza chiasso

Gli esponenti di Varazze affermano: “Abbiamo potuto svolgere un intenso lavoro nella moltitudine di problemi per offrire chiarimenti e sostenere gli operatori nella gestione dell’ansia. Tanto è ancora in salita ma l’unione ci salverà”.

Un concetto ribadito e rinforzato da Savona “ Era urgente fare quadrato, l’associazione siamo noi, Confcommercio è per il buon lavoro insieme, No alle polemiche, non è produttivo”.

Anche dalla vicina Loano: “Confcommercio un punto di riferimento durante l’emergenza con notizie puntuali e precise per associati e non. Una voce importante per le categorie in un momento storico senza precedenti”.