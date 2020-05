Savona, il mercato del lunedì riparte a pieno regime: applauso degli ambulanti alle vittime Covid

Il mercato del lunedì a Savona riparte a pieno regime con tutte le linee guida legate al distanziamento e i cittadini si riversano per le vie del centro ritornando a fare i propri acquisti provando a tornare alla normalità.

Tanti, tantissimi i savonesi che hanno invaso Piazza del Popolo, via Montenotte, via Guidobono, corso Italia e le altre vie del capoluogo, tanto da portare molti ad effettuare un vero e proprio zig zag per districarsi tra i banchi, comunque gestiti al meglio possibile dagli ambulanti.

Proprio tutti i commercianti dell’area mercatale allo scoccare delle ore 12 hanno simbolicamente applaudito e ricordato tutte le vittime del Coronavirus in Italia alla presenza oltre che dei cittadini anche dell’assessore alle attività produttive Maria Zunato.

“Devo ringraziare gli uffici della polizia locale e delle attività produttive che si sono attivati per dare tutte le indicazioni affinché il mercato fosse gestito nella massima sicurezza e sotto il profilo del distanziamento sociale e dei dispositivi di protezione individuale. Il lavoro che abbiamo fatto con la Regione e l’assessore Benveduti siamo riusciti a fare in modo che una situazione, di primo impatto difficilmente governabile, nel rispetto di tutte le norme e di tutti i cittadini” spiega l’assessore Zunato.

Le regole da seguire al mercato del lunedì :

Deve essere mantenuta una distanza minima, tra un banco e l’altro, prevista nella collocazione del mercato, con chiusura con nastro bianco e rosso dei relativi corridoi e, per i banchi spostati nelle vie Monti e Brusco, la distanza di almeno 1,50 metri.

Sarà obbligatorio il mantenimento di almeno un metro di distanza sociale tra operatori e clienti e fra clienti e ad ogni titolare di concessione dovrà segnare a terra – con gesso non indelebile - davanti al proprio banco, due/tre quadrati utili per i clienti in attesa di essere serviti.

Sarà obbligatorio l'utilizzo della mascherina protettiva e i guanti per gli operatori e per i clienti oltre all'esposizione di un cartello, in ogni banco, ben visibile con le prescrizioni dell'ordinanza.

Inoltre sarà indispensabile mettere a disposizione della clientela un distributore di ticket elimina code per ogni banco e obbligatorio mettere un contenitore di disinfettante per le mani.