Albenga: pubblicato il bando per la concessione dell’area esterna dell’Ester Siccardi da destinare al noleggio biciclette

È stato pubblicato il bando per la concessione dell’area esterna dell’Ester Siccardi da destinare ad attività noleggio biciclette (qui il link ).

La gara al rialzo prevede un importo a base di gara, per l'attività di noleggio biciclette da corrispondere al Comune di Albenga, per il periodo luglio 2020 luglio 2022, pari a 1.000,00 euro all' anno.

Oltre a biciclette normali, mountain bike e e-bike dovranno essere messe a disposizione del noleggio anche handbike, tandem e bici porta carrozzina per disabili.

La domanda di partecipazione alla gara, il capitolato speciale di gara e il progetto di gestione, dovranno a pena di esclusione essere inseriti in un plico, che dovrà pervenire debitamente chiuso all'ufficio Protocollo del Comune di Albenga, anche mediante consegna diretta, o invio a mezzo pec all'indirizzo protocollo@pec.comune.albenga.sv.it entro il termine perentorio delle ore 13.00 del’8 giugno.

Il plico dovrà riportare all'esterno la dicitura “contiene domanda per partecipazione gara concessione area noleggio biciclette".

Afferma Marta Gaia consigliera con delega all'abbattimento barriere architettoniche: "Sono felice di evidenziare che nel bando relativo al servizio noleggio di bike ed e-bike, abbiamo inserito anche l'handbike, il tandem e la bici per persone in carrozzina per permettere anche a persone con disabilità fisiche, sensoriali e psichiche di poter usufruire di questo servizio proseguendo il lavoro sull'accessibilità della Città sotto diversi aspetti"

Spiega il vicesindaco Passino: "Il nostro intento è quello di rendere sempre più competitivo e al contempo accessibile, il nostro outdoor, settore che va alimentato per garantire una capacità attrattiva della nostra città e comprensorio, rispetto ai flussi turistici specifici che hanno una capacità di spesa in grado di lasciare ricadute dirette sull'economia".

Concludono i due amministratori "Altre misure e progetti sono al vaglio e sviluppo dell'ufficio turismo e del CLT a garanzia dell'impegno che in modo corale si sta mettendo in campo per il Turismo, in ogni sua declinazione, sopratutto alla luce della difficile situazione attuale".

Il sindaco Riccardo Tomatis aggiunge: “Il nostro territorio si presta particolarmente alla pratica di sport all’aria aperta e del ciclismo sia su strada che mountain bike in particolare.

La scelta di destinare un punto al centro della città per il noleggio bici va in questa direzione e darà la possibilità a tutti di goderne”.