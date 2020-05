Il calcio savonese piange l'ex arbitro Luigi Falamischia, mancato all'età di 59 anni

Lutto nel calcio savonese. E' mancato all'età di 59 anni l'ex arbitro e osservatore Luigi Falamischia. Originario di Dego, abitava oramai da molto tempo a Rocchetta Cairo.

Il cordoglio della FIGC AIA Sezione di Savona: "Questa notte ci ha lasciato l'amico e collega Luigi Mario Falamischia. Il presidente, il consiglio direttivo e gli associati tutti esprimono le più sentite condoglianze alla famiglia di Luigi: siamo veramente affranti per la perdita di una persona davvero speciale, che ha sempre amato far parte dell'associazione".

I funerali rispettando le vigenti norme igienico-sanitarie legate all'emergenza Covid-19, si terranno in forma privata presso la chiesa Parrocchiale di Sant'Ambrogio di Dego. La salma poi proseguirà verso il cimitero di Rocchetta Cairo.