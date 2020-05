Lavori tra Finale e Noli: dal 25 al 28 maggio Aurelia chiusa dalle 22 alle 6

A partire dal lunedi 25 Maggio e fino a giovedi 28 maggio saranno eseguiti gli interventi programmati per il ripristino della sovrastruttura stradale lungo la statale 1 "Via Aurelia " dal km 590,850 al km 591,750 nei comuni di Finale Ligure, Noli e Spotorno, in provincia di Savona.

Durante i lavori, che si svolgeranno esclusivamente in orario notturno, la strada verrà chiusa dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo, con percorso alternativo lungo la A10 fra gli svincoli di Spotorno e Finale Ligure.