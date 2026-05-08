Torna la Festa di Sant’Isidoro, organizzata dal Comune di Albenga insieme alle associazioni agricole e alle realtà del territorio.

Le celebrazioni si svolgeranno domenica 17 maggio 2026.

Dalle 10.00 alle 19.00 – Centro Storico Esposizione dei mezzi agricoli: un appuntamento molto atteso che ogni anno richiama famiglie, appassionati e operatori del settore, offrendo uno sguardo sulla storia e sull’evoluzione del lavoro nei campi. Ore 18.00 – Chiesa di Santa Maria in Fontibus Celebrazione della Santa Messa. A seguire – Processione Partirà la processione con il carro di Sant’Isidoro diretta verso Vadino, dove avverrà l’incontro con la cassa di San Bernardino. La celebrazione si concluderà con la benedizione delle opere parrocchiali. Ore 21.00 – Chiesa di Santa Maria in Fontibus Concerto della Corale Alpina “Montagne Verdi” di Calizzano, un momento musicale che arricchirà ulteriormente il programma della festa.

Afferma il Presidente del Consiglio Comunale, Alberto Passino: “La Festa di Sant’Isidoro è uno dei momenti in cui Albenga ritrova le sue tradizioni. È la celebrazione della nostra vocazione agricola, del rapporto con la terra e con un patrimonio che continua a vivere grazie all’impegno di tanti.

Questa giornata non rappresenta soltanto un appuntamento religioso, ma un’occasione per riconoscere il valore del lavoro agricolo e delle sue eccellenze. I mezzi storici esposti nel centro cittadino raccontano la fatica quotidiana dei nostri agricoltori, mentre i buoi che accompagneranno la statua del Santo durante la processione restituiscono un’immagine autentica del nostro passato, un simbolo che abbiamo rischiato di perdere e che oggi torna a essere parte viva della comunità”.

L’iniziativa è resa possibile grazie al sostegno dei partner del territorio: Main Sponsor coop, Cerruti S.p.A. e San Michele; Top Sponsor Rivieraauto; Official Sponsor Comai; Supporter Sponsor F.lli Balzola e F.lli Rinaldi.