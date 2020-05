Ludoteca di Spotorno, operativo il servizio prestito giochi

La ludoteca Comunale "Arbaxia" di Spotorno, coordinata da Sissi Campanella della cooperativa Progetto Città, ha un vasto patrimonio di giochi da tavolo molto belli e difficili da trovare in commercio perchè acquistati nei percorsi di formazione riservati agli operatori del settore.

I giochi da tavolo sviluppano diverse abilità nei più piccoli, e, a seconda dell’età dei bambini, offrono diverse opportunità di crescita educativa e cognitiva, di socializzazione e divertimento. Per tutti i bambini il gioco è un’opportunità di crescita personale.

Con questo spirito l'Amministrazione con l'aiuto delle educatrici della ludoteca ha attivato il servizio di prestito giochi su prenotazione destinato a tutte le famiglie iscritte al servizio di Ludoteca.

Le famiglie iscritte potranno quindi contattare direttamente le educatrici Chiara e Francesca per accordarsi sulla consegna in modo da evitare assembramenti (tel. 345.0255.552, email ludoteca@comune.spotorno.sv.it). Il prestito giochi è un nuovo passo nella direzione di un ritorno alla normalità che risulta ancora più importante perché riguarda soprattutto i bambini. Non bisogna infatti dimenticare che anche loro percepiscono l’eccezionalità della situazione.

Per questo la riattivazione del servizio rappresenta, oltre allo stimolo positivo rappresentato da giochi sempre nuovi e intelligenti, anche un importante elemento di stabilità per i più piccoli, già messi a dura prova da due mesi chiusi in casa.