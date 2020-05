Meteo, bel tempo ma con un passaggio perturbato sabato

Una vasta area di alta pressione dall’oceano Atlantico si porta verso l’Europa centrale, garantendo tempo stabile e simil-estivo almeno fino a metà della settimana prossima. Solo sabato un veloce fronte freddo porterà un temporaneo cambiamento con piogge e temporali soprattutto sulla fascia tra valle d’Aosta e alto Piemonte. Temperature nella media del periodo a seguire.

Al Nord-Ovest quindi avremo questa situazione

Oggi venerdì 22 maggio

Cielo sereno o poco nuvoloso al mattino, più nubi al pomeriggio con possibili isolati rovesci sulle zone alpine. Temperature massime tra i 24 e i 28 °C, venti assenti o deboli a regime di brezza.

Sabato 23 maggio

Al mattino ancora cielo sereno o poco nuvoloso, al pomeriggio rapido aumento della nuvolosità con passaggio di un fronte freddo che porterà rovesci e qualche temporale, attualmente previsti su Alpi tra Valle d‘Aosta e alto Piemonte e isolati temporali anche forti sulle pianure di torinese, vercellese e novarese in spostamento verso est. Per questi eventi sono stati sviluppati servizi specifici che riguardano la previsione dei temporali http://www.datameteo.com/meteo/595-previsione_grandine_temporali.html ed in particolare i fenomeni di grandinate anche osservate http://www.datameteo.com/meteo/596-report_archivio_grandine.html.

Temperature massime stazionarie o in lieve aumento e comprese tra 25 e 29 °C. Minime in leggero aumento e comprese tra 15 e 18 °C. Calo in serata. Venti generalmente deboli meridionali, localmente moderati su basso Piemonte. In serata raffiche di Foehn sulle Alpi dopo il passaggio frontale.

Da Domenica 24 maggio.

Generale miglioramento del tempo e aumento della pressione almeno fino a metà settimana con belle giornate dal sapore estivo ma con temperature gradevoli che non andranno oltre i 26/27 °C nelle massime.

Previsioni locali

Cuneo

http://www.datameteo.com/meteo/meteo_Cuneo

Savona

http://www.datameteo.com/meteo/meteo_Savona