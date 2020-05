Il consigliere Vaccarezza al fianco dei lavoratori del mondo musicale: "Imperativo tutelare un settore così importante"

"Buongiorno Amici. #OGGISUONAILSILENZIO, #ILSILENZIOFARUMORE. Questi due hashtag appartengono al flash mob in programma martedì 26 Maggio alle ore 18.00, in piazza Sisto IV a Savona. La manifestazione è stata organizzata dagli operatori del mondo della musica, dei locali, delle discoteche e delle sale da ballo, sotto la guida del Presidente Regionale del Sindacato dei Locali da Ballo Fabrizio Fasciolo". Lo annuncia il consigliere regionale Angelo Vaccarezza.

"A seguito dell'emergenza Covid19 - continua il consigliere regionale -, il settore sta combattendo ad armi impari con molta paura e nessuna certezza per quello che riguarda il futuro. I dati nazionali confermano che il valore dell’intrattenimento nel nostro Paese ammonta a 4 Miliardi di Euro: parlando di numeri, 3 Mila locali con un gettito fiscale di 800 milioni".

"Parlando di persone: Dj, Pr, Organizzatori, Vocalist, Promoter e Barman, sono 50 mila le persone occupate nel settore: cinquantamila famiglie di cui il Governo si è dimenticato, non avendo previsto alcuna forma di ammortizzatore sociale. In Liguria il turismo rappresenta il 20 per cento del PIL: imperativo quindi sostenere e tutelare un settore così importante legato al sistema turistico della nostra regione" aggiunge il capogruppo in consiglio regionale di 'Cambiamo!'.

Spazio quindi ad una considerazione personale: "Questo è quello che il compartimento chiede è merita. Non si può semplificare il tema relegandolo ai meri aspetti legati al divertimento: esiste un indotto importante che vuole ripartire e vuole farlo seguendo le regole, non si può pensare, alle porte di una stagione estiva che potrebbe risollevare un intero comparto, di non avere norme certe a cui attenersi. Personalmente sposo con entusiasmo questa iniziativa e sosterrò la manifestazione".