Dalla sezione di Scienza&Vita di Varazze una importante donazione per l’Ospedale San Paolo di Savona

La sezione di Scienza&Vita di Varazze, non potendo organizzare, a causa della pandemia, le solite attività di riflessione e di approfondimento su temi eticamente sensibili, ha pensato di fare una donazione all’Ospedale San Paolo di Savona, per cercare di essere comunque presente sul territorio e per sottolineare l’importanza del lavoro svolto dagli operatori sanitari. Felice occasione per ribadire ancora una volta la perfetta adesione della scienza medica a favore e servizio della salute e della vita.

“E’ stata individuata una tipologia di apparecchi sanitari di cui ci potesse essere particolare necessità, saturimetri e ci si è fatti indicare un reparto a cui potesse essere indirizzata tale donazione: è stato individuato il reparto di nefrologia” spiega la presidente Vittoria Repetto.

Venerdì 22 maggio, alle 11,30, è avvenuta tale donazione da parte della Presidente e di due Consiglieri di Scienza&Vita di Varazze, nelle mani del dr. Mancuso e della dr.ssa Repetto.