Cairo, modificata la viabilità viaria e pedonale in corso Dante (FOTO)

Nuovo look per corso Dante a Cairo Montenotte. La viabilità viaria e pedonale è stata modificata con lo spostamento dell'attraversamento pedonale e la creazione di nuovi parcheggi, lato Palazzo di Città.

"L'intervento oltre che spostare le strisce pedonali, precedentemente situate dietro la curva e quindi alquanto pericolose, ha consentito di recuperare qualche parcheggio in più funzionale al prossimo spostamento del comune a Palazzo di Città - spiega l'assessore con delega ai Lavori Pubblici Fabrizio Ghione - Parcheggi a righe blu (per ora gratis per via dell'emergenza Covid-19, ndr) per consentire una certa rotazione".