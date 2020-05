Borghetto Santo Spirito: dal 25 maggio riapre al pubblico la Biblioteca Civica

A partire da lunedì 25 maggio, la Biblioteca Civica di Borghetto S. Spirito riaprirà al pubblico, nei consueti orari, esclusivamente per il servizio di prestito e restituzione libri.

In conformità con il DPCM 17 maggio 2020 e con le indicazioni Ministeriali per le Biblioteche, il servizio sarà reso secondo le seguenti modalità :

l’ingresso sarà permesso nel normale orario di apertura, a seguito prenotazione telefonica o via mail, esclusivamente per prestito e restituzione libri;

sei sei iscritto o se vuoi verificare la presenza di un libro, puoi consultare e/o prenotarlo attraverso il catalogo pubblicato su questo sito;

l’accesso sarà permesso ad una persona alla volta. In caso di minori di 14 anni o persone disabili sarà permesso l’accesso congiunto ad un accompagnatore;

​per accedere ai locali sarà obbligatorio l’utilizzo di mascherina;

gli utenti dovranno in ogni caso igienizzare le mani o i guanti, se indossati, con il gel igienizzante a disposizione del pubblico;

non sarà permesso l’accesso ad utenti con temperatura corporea superiore a 37,5°; con sintomi influenzali; se provenienti da zone a rischio (rosse); se venuti incontatto con persone positive al Covid-19 nei precedenti 14 giorni. All’uopo gli utenti dovranno dichiararlo all’Operatore. Non sarà permesso l’utilizzo di wc all'utenza;

l’utenza potrà essere sottoposta al controllo della temperatura corporea con termometro a distanza;

gli utenti non potranno accedere alle sale lettura, allo spazio bimbi o alla zona pc, né prelevare autonomamente libri o altri materiali dagli scaffali;

al rientro dal prestito i libri verranno tenuti in quarantena, conformemente alle indicazioni del Ministero, in appositi contenitori, in locale separato ed arieggiato, per n. 10 giorni, prima di essere resi nuovamente disponibili all’utenza.