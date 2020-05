Rinegoziazione mutui Cassa Depositi e Prestiti. Garofano (vice sindaco Millesimo): "Ossigeno alle casse comunali"

Millesimo rinegozia i mutui accesi con la Cassa Depositi e Prestiti. Il vice sindaco e assessore al Bilancio Francesco Garofano commenta: "Come noto, l’equilibrio del bilancio dei comuni è sottoposto in questo periodo di emergenza sanitaria a fortissime sollecitazioni, consistenti principalmente in minori entrate e in maggiori spese necessarie per il contrasto diretto al virus, o per mitigare gli effetti, economici e sociali, del virus sulle famiglie, sulle imprese e sui contribuenti".

"Proprio per queste motivazioni abbiamo colto l'occasione della rinegoziazione dei mutui contratti dal comune con CDP: un'operazione finanziaria importantissima e necessaria, approvata all'unanimità dal Consiglio comunale, che da ossigeno alle casse comunali".

"Prevediamo infatti di liberare risorse per circa trecentocinquantamila euro sino al 2022. Economie senza vincolo di destinazione che quindi potranno essere utilizzate sia per finanziarie spese correnti, che per finanziare investimenti, che per ristorare il comune delle minori entrate che stanno caratterizzando questo periodo" conclude il vice sindaco Garofano.