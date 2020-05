Controlli alla movida nel weekend tra Finale e Loano: due i locali sanzionati per mancato rispetto del distanziamento

Servizio congiunto della Polizia Locale di Finale Ligure e Loano per controllare i luoghi della movida nelle due località. In azione l'Unità di Sicurezza Urbana, con il compito di verificare il rispetto delle disposizioni antiassembramento, ma anche il rispetto delle limitazioni imposte agli esercizi commerciali e finalizzate a contenere il contagio da Covid-19.

Già lunedì 18 maggio, primo giorno di allentamento del lockdown, non erano mancate segnalazioni di raggruppamenti di persone, in triste sintonia con molte situazioni simili registrate in molte piazze d'Italia.