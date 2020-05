E' stato lanciato l'allarme intorno alle ore 19.30 per un incidente verificatosi in via Fratelli Cervi a Valleggia che, secondo quanto riferito, avrebbe coinvolto un'auto e una bicicletta.

Immediato l'intervento sul posto dei militi della Croce Rossa di Vado e della Croce Rossa di Quiliano.

Una donna di 39 anni ed un uomo di 87 sono stati trasportati in codice giallo all'ospedale San Paolo di Savona.