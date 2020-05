Carige: i piccoli azionisti non parteciperanno all'Assemblea del 29 maggio

"Pur con la presenza nel nuovo Consiglio di Amministrazione della CARIGE, di Cassa Centrale Banca - prosegue la nota stampa - con prospettive di diventare socio maggioritario, capogruppo di circa 80 banche di credito cooperativo, di cui a principio statutario e solidarietà diffusa del risparmio di cui a art 47 della Costituzione e rilevante punto di forza per la diffusione sui territori, non abbiamo riscontrato alcuna disponibilità di dialogo con la nostra associazione di piccoli azionisti risparmiatori. Anzi siamo stati totalmente ignorati. Possiamo responsabilmente ancora lanciare un monito. Tutto ciò certamente non aiuterà a costruire il tanto auspicato nuovo corso di Carige con radicamento diffuso territoriale come virtuosa premessa per il rientro in Borsa con buone prospettive. E' un auspicio".