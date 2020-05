Ospedale Cairo Montenotte, Ardenti (Lega): "Servizi come prima, ma occorre serietà. Il Pd capace solo di creare tensioni"

“Così come per l’ospedale di Cairo Montenotte, la riapertura di tutti i servizi e il ritorno alla normalità in tutte le strutture del territorio è una priorità per Regione Liguria e in particolare per l’assessore alla Sanità Sonia Viale e tutti i direttori generali delle Asl, che ringrazio per il corretto e proficuo lavoro svolto durante la fase 1 e in questa fase 2 dell’emergenza coronavirus”.

Lo ha dichiarato oggi il vice capogruppo regionale Paolo Ardenti (Lega).

“Abbiamo dato il via agli ambulatori - ha spiegato Ardenti - ripartiranno le operazioni chirurgiche programmate e riapriranno anche i punti di primo intervento.

Pensare di dare date certe in una situazione ancora incerta sarebbe piuttosto poco credibile.

Massimo impegno e tanto lavoro per farlo nei tempi più celeri, ma mettere sotto pressione i nostri sindaci con la malafede di chi va a raccontare che l’ospedale di Cairo Montenotte non ritornerà ad avere i servizi di prima è quanto di peggio possa esprimere la politica e purtroppo, in tal senso, alcuni esponenti del Pd Valbormidese sono i primi responsabili delle difficoltà che i primi cittadini della nostra valle stanno affrontando in questi giorni.

In questa situazione non bisogna creare tensioni e ulteriori problemi, ma occorre buonsenso e soprattutto serietà.

Personalmente, non farò mai nessuna pressione politica per aprire un reparto dell’ospedale di Cairo Montenotte qualche giorno prima, mettendo a rischio operatori e pazienti, solo per poter guadagnare qualche voto in più”.