Finale, frana minaccia l'Aurelia all'altezza del porto di Capo San Donato: senso unico alternato

AGGIORNAMENTO 20:30 - In corrispondenza dello smottamento è stato istituito il senso unico alternato. Lunedì si provvederà alle ulteriori e più approfondite verifiche per stabilire gli interventi necessari alla messa in sicurezza.

Sono in corso in questa prima serata le verifiche da parte di Vigili del fuoco, polizia locale e Anas per una frana che sta minacciando l'Aurelia tra Finale Ligure e Varigotti, al km 596,500 ossia all'altezza del porto di Capo San Donato.

La segnalazione è giunta in giornata da alcuni cittadini che hanno notato il movimento di terra e alcuni alberi. Immediato è scattato l'iter per valutare la stabilità del versante al di sopra della carreggiata e stabilire quindi il da farsi.

Il personale addetto ha quindi provveduto alle necessarie ispezioni tecniche del versante, che peraltro in prossimità dello smottamento vede delle abitazioni che al momento non sarebbero state però coinvolte, e per gestire la viabilità.