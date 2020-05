Sanità, Vaccarezza e le riaperture dei PPI di Albenga e Cairo: "Sono il biglietto da visita del servizio sanitario"

"Il rallentamento dei contagi del virus, l'avvicinarsi della stagione estiva, stanno mutando lo scenario anche per quello che riguarda il comparto sanitario - prosegue Vaccarezza -; l'immane lavoro fatto dal settore medico, dell'Ospedale Santa Corona di Pietra Ligure e da quello del San Paolo di Savona, in queste settimane è stato encomiabile, ma le strutture ora necessitano di un supporto in vista dell'arrivo di una stagione che comporterà un sicuro aumento degli accessi di primo intervento. Inoltre, è corretto valutare la contemporaneità del riavvio, per meglio gestire e coordinare la ripresa dell'erogazione dei servizi".

"Il primo intervento è il biglietto da visita del servizio sanitario di un territorio. Si rendono ora più che mai indispensabili tutte quelle azioni che permettano un graduale ma sicuro percorso verso la normalità - continua il consigliere regionale -. Che sia il primo luglio, il cinque o qualunque altra data le autorità preposte decidano, quello che serve alla nostra provincia è la certezza del giorno in cui la riattivazione di un servizio fondamentale come quello sanitario sarà effettiva".