Fine anno scolastico i ringraziamenti dell'amministrazione ingauna agli insegnanti

Il prossimo 10 giugno (30 per le scuole d'infanzia) finirà il particolarissimo anno scolastico 2019/2020.

Le lezioni in classe hanno subito lo stop legato all'emergenza Coronavirus nel mese di marzo, ma l'attività didattica non è certo finita, si è trasformata!

Le classi sono diventate virtuali e gli insegnanti, gli studenti e le loro famiglie si sono adattati al metodo delle video lezioni e le interrogazioni in videoconferenza.

Oggi l'Assessore alla pubblica istruzione Simona Vespo e Martina Isoleri consigliere comunale nonché insegnante vogliono manifestare tutto il loro apprezzamento al lavoro svolto dagli insegnanti specie durante questa emergenza sanitaria.

Affermano l'Assessore Vespo e la consigliera Martina Isoleri: "Oggi più che mai tutti hanno capito l'importanza della scuola e del ruolo degli insegnanti che oggi vogliamo ringraziare per quanto fatto anche durante il periodo di didattica a distanza.

La collaborazione tra Amministrazione e scuola è continuata anche in questi mesi e tanti sono i progetti che abbiamo portato avanti, per citarne uno il "maggio libri" progetto al quale hanno aderito entrambi gli istituti comprensivi di Albenga.

La didattica a distanza ha dei limiti, ma il lavoro degli insegnanti è stato fondamentale per cercare di ripianarli. Attraverso contributi statali e la collaborazione della Protezione Civile sono stati forniti ai ragazzi che non avevano disponibilità anche supporti per potersi avvicinare a questo modo di fare lezione.

Speriamo di poter tornare tutti sui banchi di scuola a settembre e per ora un ringraziamento va a tutti coloro che gravitano intorno al mondo della scuola e che hanno dimostrato impegno e disponibilità".