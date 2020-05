I commercianti di Borgio Verezzi pronti a fare squadra: obiettivo valorizzare le proprie attività ma anche tutto il paese

Le attività di Borgio Verezzi unite in un'unica realtà. Da qualche giorno infatti è attiva su Facebook la pagina "I commercianti di Borgio Verezzi" in rappresentanza di oltre 70 attività (ma il numero è in continua crescita) pronte a collaborare per affrontare le difficoltà emerse con l'emergenza Coronavirus.

L'obiettivo è quello di costituire una vera e propria associazione di commercianti in grado di lavorare in sinergia con l'amministrazione comunale per valorizzare non solo le proprie attività ma anche tutto il paese. Nel frattempo a livello organizzativo si stanno cominciando a muovere i primi passi all'insegna della collaborazione reciproca: un modo per guardare al futuro con più fiducia dopo mesi difficili.