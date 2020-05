Meteo weekend, tempo instabile in montagna. Più clemente in pianura

Una vasta area di alta pressione sulla Scandinavia consente ad aria fresca più instabile di spingersi dalla Russia fino al nostro Paese. In quota permarrà un’area di bassa pressione che manterrà l’atmosfera instabile, anche se sulle nostre regioni riguarderà per lo più le zone montuose. Temperature in media o poco sotto.

Al Nord-Ovest quindi avremo questa situazione

Da oggi venerdì 29 a martedì 2 giugno

Cielo caratterizzato da variabilità sulle pianure, con nubi per lo più senza precipitazioni alternate ad ampie zone di sereno. Sulle Alpi invece al pomeriggio ci sarà la classica formazione di cumuli, con possibilità di locali rovesci o temporali, con possibilità di locali rovesci o temporali, che in qualche caso potrebbero spingersi fino alle pianure limitrofe. Temperature gradevoli, con massime che oscilleranno tra i 20 e i 28 °C, con tendenza ad aumentare col passare dei giorni. Minime in leggero calo domani per poi risalire nei giorni successivi, con valori che oscilleranno tra i 7 e 16 °C. Venti per lo più assenti o deboli di direzione variabile, solo oggi saranno anche localmente moderati dai quadranti nordorientali.

Da mercoledì 3 giugno.

La tendenza è ancora per un tempo incerto, con una temporanea ripresa dell’alta pressione, che poi dovrebbe lasciare il posto ad una nuova fase perturbata piuttosto intensa.

Previsioni locali

Cuneo

http://www.datameteo.com/meteo/meteo_Cuneo

Savona

http://www.datameteo.com/meteo/meteo_Savona