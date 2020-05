Spostamenti tra Regioni, il Governo non ci ripensa: via libera dal 3 giugno

Dal prossimo 3 giugno gli italiani potranno tornare a spostarsi al di fuori dei confini regionali, senza alcuna limitazione.

A confermare quanto già annunciato da settimane, ovvero dall'ultimo DPCM firmato dal premier Conte, è stato questa sera il ministro della Salute, Roberto Speranza: "Il Decreto legge vigente prevede dal 3 giugno spostamenti infraregionali. Al momento non ci sono ragioni per rivedere la programmata riapertura degli spostamenti. Monitoreremo ancora nelle prossime ore l’andamento della curva".

I dati in leggera controtendenza rispetto al trend nazionale di alcune Regioni, come ad esempio la Lombardi, non hanno quindi portato ad alcun ripensamento da parte del Governo, nonostante nelle ultime ore alcuni avessero ipotizzato un eventuale slittamento della data in cui la circolazione sul territorio nazionale sarebbe tornata libera.