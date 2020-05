Nuovo direttivo per il Lions Club Loano Doria

In Aprile è stato eletto il Consiglio Direttivo del Lions Club Loano Doria, che guiderà il Club nell’anno sociale 2020/2021.

Lo Statuto Lions, infatti, prevede che gli incarichi si rinnovino ogni anno. Perciò all’attuale Presidente, Giacomo Piccinini, succederà Salvatore Massimo Telese, affiancato da Salvatore Spiga (I° Vice Presidente), Vincenzo Salvini (Segretario e Delegato alla Fondazione Lions), Alessandro Stipo (Tesoriere), Giorgio Boschetti (Cerimoniere), Marco Careddu (Leo Advisor), Honore’ Vernetti (Censore), Silvia Vercelli (Revisore dei conti), Nicoletta Nati (Service), Francesco Paganelli (Membership), Giacomo Piccinini (Past President e Addetto Stampa), Arianna Leonardi Vugi (Social media), Gianna Baldassa, Sabrina Bonino, Adriana Guerra, Simone Ottonello, Cinzia Vignola (Consiglieri).

Il futuro Presidente Telese ed il suo Consiglio Direttivo saranno operativi dal 1° luglio ; la cerimonia del Passaggio delle Consegne avverrà a fine giugno, in coincidenza della Charter Night, il “compleanno” del Club, che quest’anno festeggerà 24 anni di attività.

Nel mese di Giugno il Presidente in carica Giacomo Piccinini consegnerà per conto del Lions Club Loano Doria al Comune di Loano una seconda tranche di buoni spesa destinati a cittadini in difficoltà.

Dall’inizio della pandemia il Club ha voluto dare il proprio contributo per affrontare l’emergenza, sostenendo le raccolte fondi a favore del reparto di Terapia Intensiva con € 500,00, del Pronto Soccorso (€ 1.500,00) del S.Corona, l’Ospedale di Albenga (€ 500,00). Direttamente alla Croce Rossa di Loano (€ 1.500,00), e al Comune di Loano il primo pacchetto di buoni spesa di € 1.600,00, per un totale, finora, di € 5.600,00.

Rimane sempre fruibile la pagina Facebook creata dal Club “Consegne a domicilio-Loano e dintorni”, nata per sostenere le attività loanesi dando visibilità al loro servizio di delivery.

Così come rimangono attivi la pagina Facebook ed il profilo Instagram del Lions Club Loano Doria, per continuare a comunicare le attività del Club a tutti coloro che, anche seguendolo sui social, ne apprezzano l’operato e l’impegno.