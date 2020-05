Coronavirus, -198 positivi nelle ultime 24 ore: boom di guariti (+223):

Calano anche oggi i contagiati nella nostra regione, dove il trend dell’epidemia si conferma in discesa e soprattutto emerge il boom di guariti. Nelle ultime 24 ore i positivi sono scesi di 198 unità assestandosi a un totale di 3.035 casi. Sette le schede decessi in più rispetto a ieri che portano il totale a 1.457 vittime dall’inizio dell’emergenza.

Oggi si è registrato solo un decesso sull’intero territorio regionale ed è avvenuto all’ospedale di Sanremo. Si tratta di una paziente di 86 anni residente in provincia di Imperia.

Gli ospedalizzati sono 195 (-10), 9 dei quali in terapia intensiva. I soggetti in sorveglianza attiva, invece, sono 981 (meno 109 rispetto a ieri). Il totale del test effettuati ammonta a 104.892 (2.719 in più di ieri).

I positivi divisi per provincia:

Imperia 368

Savona 483

Genova 2.093

La Spezia 88

In fase di verifica 3

La suddivisione degli ospedalizzati:

Asl 1 – 35 (4 in terapia intensiva) -3

Asl 2 - 43 (2 in terapia intensiva)

San Martino - 21 (2 in terapia intensiva) -2

Galliera - 35 (nessuno in terapia intensiva) -4

Gaslini – nessun ricoverato -2

Asl 3 - 35 (1 in terapia intensiva) 4

Asl 4 - 10 (nessuno in terapia intensiva) -1

Asl 5 - 16 (nessuno in terapia intensiva) -2

Sono 586 i soggetti in isolamento domiciliare (-203). I clinicamente guariti (asintomatici positivi e domicilio) sono 2.254 (+15), mentre i guariti con due test negativi sono 5.157 (+223).

Rimangono in sorveglianza attiva, divisi per Asl:

Asl 1 - 121

Asl 2 - 195

Asl 3 - 425

Asl 4 - 118

Asl 5 - 122