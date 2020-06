Ad Albenga un'apertura straordinaria gratuita dell'area archeologica di San Calocero al Monte

Appuntamento dalle ore 10 alle ore 12 direttamente di fronte al cancello dell'area archeologica in Regione Monti, a pochi passi dalla Iulia Augusta.

Afferma il Presidente della Fondazione Oddi Roberto Pirino : " Con orgoglio la Fondazione Oddi riprende l'apertura dei siti acheologici ad essa affidati con una visita straordinaria a San Calocero che avverrà in occasione della festa della Repubblica domani 2 giugno. Saranno 2 ore di visita gratuita dedicate a chi avrà il desiderio di apprezzare questo straordinario luogo.

Si spera che questo possa essere un segnale di ripartenza e che possa essere nuova linfa per le iniziative culturali di. Albenga"

Spiega il vicesindaco Alberto Passino: "Plaudo all'iniziativa e auspico in un ritorno alla normalità. San Calocero è un sito all'aperto e ciò mitiga il pericolo di contagio rispetto ad altri siti anche se la Fondazione sta adeguando gli spazi in sua dotazione per una riapertura al pubblico."