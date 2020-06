Celle, per i lavori sul Rio Santa Brigida previste 8 chiusure notturne sull'Aurelia

Proseguono i lavori di Anas per l'adeguamento idraulico lungo la statale 1 "Via Aurelia" in corrispondenza del Rio Santa Brigida dal km 565,120 al km 565,220 nel comune di Celle Ligure.

Per consentire l'esecuzione dei lavori e garantire la sicurezza degli utenti, Anas ha programmato le chiusure stradali esclusivamente in orario notturno dalle 22.00 alle 6.00 del giorno successivo, nei giorni 4, 8, 11, 15, 18, 22 e 25 giugno.

Il traffico verrà deviato sulla A10 tra i caselli di Celle Ligure e Albissola.