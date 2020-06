Pietra, la Polizia locale recupera una bicicletta a pedalata assistita rubata

Giovedì scorso, intervento a buon fine della Polizia Locale di Pietra Ligure che, a seguito di segnalazione, ha prontamente recuperato e riconsegnato al proprietario una bicicletta a pedalata assistita oggetto di furto e identificato due persone, procedendo per una con un controllo sull'immigrazione clandestina ed per l’altra per ricettazione.

A seguito della segnalazione del proprietario, che aveva avvertito la Polizia municipale di aver visto transitare sul lungomare un furgone cassonato sul quale c'era la propria bicicletta, gli agenti hanno provveduto a visionare i filmati delle telecamere, riuscendo a tracciare il percorso del furgone e a ritrovare la bicicletta in frazione Ranzi.

Un intervento tempestivo portato a termine con professionalità, segno di un presidio del territorio puntuale e costante.