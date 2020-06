Andora, nuovi punti luce sulla passeggiata a mare di levante (FOTO)

Illuminazione rinnovata sulla passeggiata a mare e lavori efficientamento energetico sugli impianti di illuminazione pubblica della zona di levante di Andora. Dopo il primo lotto di interventi, effettuato nei mesi scorsi, che avevano interessato i punti luce di proprietà pubblica su tutto il territorio, in questi giorni, con un investimento di 70 mila euro, l’amministrazione Demichelis ha affidato lavori di manutenzione sui pali dell’illuminazione della zona a levante.

I lavori hanno interessato sia i punti luce sulla strada che la passeggiata a mare. In particolare, la ditta incaricata ha provveduto anche alla manutenzione dei paletti che illuminano i camminamenti del giardini del lungomare, in corrispondenza della ex Colonia d’Asti, danneggiati dagli eventi meteo del novembre 2019, ma anche dai vandali.

“La nuova gradevole illuminazione nell'ultimo tratto dei giardini del lungomare di Levante, assicura risparmio energetico e naturalmente più sicurezza alla zona nei punti meno visibili dalla strada – ha dichiarato il sindaco Mauro Demichelis – Sono state sostituite le linee di alimentazione interne ai pali, che sono risultate inutilizzabili. Si tratta di un intervento programmato e finanziato da tempo, avviato in questa Fase 2 insieme a vari cantieri che sono stati aperti su tutto il territorio. Nei giorni scorsi sono stati completati i camminamenti pedonali rialzati in strada Pian Grande e in via San Damiano all'incrocio con via Clavesana richiesti dai residenti per rallentare il traffico veicolare. Su tutto in territorio è in corso un ulteriore lotto di interventi del piano asfalti 2020 per risolvere le problematiche segnalate dai cittadini che proseguiranno fino ad esaurimento dei fondi a disposizione”.