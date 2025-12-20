 / Attualità

Meteo, cielo nuvoloso su tutta la regione. Attenzione al vento forte

Raffiche di tramontana si registreranno tra genovesato di ponente e savonese. Temperature ancora stazionarie

Queste le previsioni meteo elaborate da Limet per la giornata di oggi, sabato 20 dicembre 2025.

Aria umida dai quadranti meridionali anticipa un’intensa perturbazione che interesserà la Liguria nella giornata di lunedi 22 dicembre. Tra sabato e domenica molta nuvolosità accompagnata da qualche precipitazione.

Avvisi

Raffiche di tramontana localmente forti tra il Genovese di Ponente ed il Savonese.

Cielo e Fenomeni

Su tutta la regione avremo cielo nuvoloso o molto nuvoloso con timide schiarire al mattino sui settori più orientali. Non si escludono episodi di pioviggine o pioggia debole sui valichi occidentali al mattino, in attenuazione nel pomeriggio. Lungo la costa nuvolosità in prevalenza medio-alta; nubi basse invece sui versanti padani con sconfinamenti “a cappello” sui crinali.

Venti

Moderati o forti da nord sul settore centro-occidentale della costa, in parziale attenuazione in giornata, venti deboli orientali a levante.

Mari

Stirato sotto costa. Mosso al largo

Temperature

Pressochè stazionarie
Costa: min: +9°C/+12°C – max: +11°C/+15°C.
Interno: min: 1°C/+6°C – max: +6°C/+10°C.

Redazione

