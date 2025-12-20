Meteo, cielo nuvoloso su tutta la regione. Attenzione al vento forte

Queste le previsioni meteo elaborate da Limet per la giornata di oggi, sabato 20 dicembre 2025.
Aria umida dai quadranti meridionali anticipa un’intensa perturbazione che interesserà la Liguria nella giornata di lunedi 22 dicembre. Tra sabato e domenica molta nuvolosità accompagnata da qualche precipitazione.
Avvisi
Raffiche di tramontana localmente forti tra il Genovese di Ponente ed il Savonese.
Cielo e Fenomeni
Su tutta la regione avremo cielo nuvoloso o molto nuvoloso con timide schiarire al mattino sui settori più orientali. Non si escludono episodi di pioviggine o pioggia debole sui valichi occidentali al mattino, in attenuazione nel pomeriggio. Lungo la costa nuvolosità in prevalenza medio-alta; nubi basse invece sui versanti padani con sconfinamenti “a cappello” sui crinali.
Venti
Moderati o forti da nord sul settore centro-occidentale della costa, in parziale attenuazione in giornata, venti deboli orientali a levante.
Mari
Stirato sotto costa. Mosso al largo
Temperature
Pressochè stazionarie
Costa: min: +9°C/+12°C – max: +11°C/+15°C.
Interno: min: 1°C/+6°C – max: +6°C/+10°C.