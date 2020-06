Savona, è ancora polemica sulle spiagge, il PD: "Alcune attività penalizzate dalla scelta di chiudere alcuni accessi"

Si va via via delineando quella che sarà la gestione durante la stagione delle spiagge libere. A Savona l'amministrazione ha appena definito alcune regole per accedervi, sulle quali esprime alcune criticità il gruppo PD in Consiglio Comunale.

"La sindaco Caprioglio ha firmato l'ordinanza relativa all'apertura delle spiagge libere - si legge nella nota dem - ed è stata definita la capienza per ciascuna spiaggia. E' stata affissa la cartellonistica per indicare l'accesso a ciascuna spiaggia e sono stati chiusi alcuni degli accessi per consentire il controllo da parte degli steward. Ma sulla scelta degli accessi non c'è stata alcuna discussione con chi vive quei pezzi di città e con i commercianti delle zone interessate. Questo implica che in Corso Vittorio Veneto molte attività siano penalizzate perchè escluse dal passaggio delle persone che si recano in spiaggia con evidenti danni economici che, soprattutto in questo momento, si sarebbero dovuti evitare".

"Ci rendiamo conto che la totale assenza di una regia regionale mandi allo sbaraglio i Sindaci che da soli devono prendere scelte complesse ma i commercianti stanno cercando di rialzarsi da questo periodo terribile e chiedono dialogo e attenzione all'amministrazione che invece agisce senza ascoltarli e senza attenzione per queste piccole attività che sono la vita stessa dei quartieri" ha poi aggiunto il gruppo di minoranza.

"Chiediamo all'amministrazione di dialogare e ascoltare i commercianti delle Fornaci e di tutto il litorale savonese per mettere in pista tutte le soluzioni che possano agevolare (e non penalizzare) le loro attività", concludono i dem.